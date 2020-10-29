شاهد.. لحظة قطع رأسي شخصين وطعن آخرين فى هجوم إرهابي على كنيسة فى نيس.. فيديو وصور

وقع حادث إرهابي خطير صباح اليوم، الخميس، وقتل 3 أشخاص بينهم اثنان قطع رأساهما، وتم طعن عدد آخر خلال هجوم على كنيسة فى نيس قبل إطلاق النار على المهاجم واعتقاله.

بدأ الهجوم حوالي الساعة 9 صباحًا على كاتدرائية فى نيس عقب بدء القداس، وبعد ذلك تدخلت الشرطة ومشطت المكان وأطلقوا النار على المهاجم واعتقلوه.

واستهدف الهجوم الإرهابي أكبر كنيسة رومانية كاثوليكية في فرنسا، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من قطع رأس مدرس بالقرب من باريس؛ بعد شهر من عمليات الطعن بالقرب من مكاتب شارلي إيبدو.

وكتب عمدة المدينة كريستيان استروسي على "تويتر": "أنا في الموقع مع الشرطة التي اعتقلت منفذ الهجوم".

وتابع: "أؤكد أن كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي في نيس".