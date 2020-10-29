تهدد الأمن والسلم الدوليين..الكويت يدعو مجلس الأمن للوقوف بجانب السعودية ضد الحوثيين

عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي بعدد من الطائرات المسيرة.
وأفاد المصدر في بيان صحفي له اليوم الخميس أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها يعدان انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديدا سافرا لأمن المملكة العربية السعودية وشعبها وتقويضا لاستقرار المنطقة وفق ماذكره صحيفة النهار الكويتية.
وشدد المصدر علي ان الأمر يستوجب تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديدها مباشرا للأمن والسلم الدوليين.
كما أعرب المصدر عن تضامن الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها
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