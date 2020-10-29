مبعوث ترامب: تأجيل مخططات الضم الإسرائيلية لاستكمال اتفاقيات التطبيع

قال آفي بيركوفيتش، مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنه تم تأجيل خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية في الضفة الغربية، لحين استكمال عمليات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
وأضاف بيركوفيتش، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لم تتم إزالة موضوع الضم عن الطاولة، وإنما تم تأجيله الآن".
وتابع بيركوفيتش: "كانت هناك فرصة مهمة أمامنا: فرصة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وكنا نجري محادثات مع دول أخرى في ذلك الوقت".
وأردف: "من المهم بالنسبة إلينا أن نقول: انظروا إن الضم هو شيء يمكن القيام به في فترة لاحقة، إنه ليس أمرا نختلف عليه".
وأضاف بيركوفيتش: "هناك محادثات تفصيلية جارية مع دول مستعدة ومتحمسة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وأوضح أن "إدارة ترامب تريد الحفاظ على الزخم عندما يتعلق الأمر بالتطبيع مع الدول العربية".
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