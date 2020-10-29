لا يمت للإسلام ولا نبي المحبة بصلة.. الحريري يعلق على حادث مدينة نيس الفرنسية

أدان رئيس الوزراء اللبناني ، سعد الحريري ، الهجوم الذي وقع بالقرب من إحدي كنائس فرنسا واسفر عن مقتل 3 اشخاص حث :أشد الادانة والاستنكار للهجوم الاجرامي الشنيع على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.
وعبر تويتر قال الحريري : الارهاب لا دين له، وجميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للاسلام ولا لنبي المحبة في ذكرى مولده الكريم بأي صلة دينية واخلاقية وانسانية!"
وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد أفادت بأن رجل شن هجوما بسلاح أبيض قرب كنيسة في مدينة نيس، جنوب فرنسا، صباح اليوم الخميس.
وأسفر الهجوم عن وقوع 3 قتلي وعدد من الجرحى بحادثة الطعن في نيس جنوب فرنسا.
وبدورها، أعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقال بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس.
وطلبت الشرطة الفرنسية تجنب محيط كنيسة نوتردام في نيس، كما فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الهجوم.
وقال وزير الداخلية الفرنسي إن عملية أمنية تجرى حاليا في مدينة نيس وأنه قام بتشكيل خلية لمتابعة الهجو
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