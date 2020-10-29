بنك التنمية الاجتماعية يوضح الخطوات الخاصة بشأن تسديد أقساط القروض

تزداد عمليات البحث حول أقساط بنك التنمية الاجتماعية، فقد أوضح بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الخطوات التي يتم اتباعها في حالة رغبة المواطن في سداد الأقساط، خاصة في حالة أن هذا المواطن موظف حكومي يعمل في أحدى الجهات الحكومية، ونوضح من خلال هذا المقال خطوات سداد أقساط القروض، وآلية السداد في حالة تعثر الموظف في السداد.

تسديد أقساط بنك التنمية الاجتماعي:

استقبل الموقع الرئيسي لبنك التنمية الاجتماعية العديد من التساؤلات حول أقساط البنك وكيفية سدادها، ومن ضمن الأسئلة التي تم استقبالها من قبل الموظفين، هناك سؤال يشير إلى أن أحد المتابعين موظفاً حصل على قرض عمل حر فهل يقوم بسداد القسط عن طريق الصراف أو يقوم بمراسلة بنك التنمية الاجتماعية وخطاب جهة العمل قال البنك على “تويتر” أنه في حال كان المقترض موظف حكومي على رأس العمل يتم الحسم بشكل شهري من خلال جهة العمل، وتابع البنك أنه وفي حال كان غير ذلك في السداد يكون من خلال نظام سداد للبنوك التجارية برقم طلب التمويل الخاص بالموظف بشكل شهري.

الآلية المتبعة حال تعثر السداد :

في حالة تعثر العميل عن سداد الأقساط أوضح بنك التنمية الاجتماعية عن الآلية المتبعة لإتمام عملية السداد بدون مواجهة أي مشاكل، وأوضح بعض الشروط التي يتم توافرها للتقديم والتمكن من الحصول على القرض بالنسبة غير الموظف أو من يعمل في القطاع الخاص، وقال رداً على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر أنه في حال تعثر العميل عن السداد لمدة شهرين متتالين أو منفصلين يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبي بقيمة القسط وألا يتم إيقافه إلا باستيفاء كامل مبلغ التمويل، ولفت بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد، وأسهمت برامج بنك التنمية الاجتماعية حتى منتصف العام الجاري 2020 في دعم وتمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية وشركاء التمويل متناهية الصغر في مختلف مناطق المملكة منها قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر وبناء القدرات والتدريب فضلاً عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.