أخبار اليمن : حشود جماهيرية تتوافد إلى ميدان السبعين إحتفاءً بالمولد النبوي

حشود جماهيرية تتوافد إلى ميدان السبعين إحتفاءً بالمولد النبويتتوافد حشود جماهيرية غفيرة من مديريات امانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى ميدان السبعين جنوبي العاصمة صنعاء للمشاركة في الاحتفاء بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وازكى التسليم .واشار موفد (دوت الخليج) في ميدان السبعين إلى إستمرار توافد الحشود الجماهيرية للمشاركة في المناسبة الدينية العظيمة، وسط اجواء إيمانية روحانيةوقد بدأت فعاليات الحفل بالزفة الصنعانية التي تلقى في مناسبات الاعراس

وياتي إحتفال الجماهير اليمنية بالمولد النبوي في وقت يتعرض فيه نبي الاسلام الى إساءات متعمدة من قبل بعض الدول والإعلاميين.

وكان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه دعا الليلة الماضية قيادات وقواعد المؤتمر واحزاب التحالف في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية إلى المشاركة الفاعلة في المهرجانات التي ستقام للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخص المهرجان الذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء .

