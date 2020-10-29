دعا رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، الأوروبيين، الخميس، إلى "لاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض ونشر الكراهية"، بعد الهجوم الذي وقع في نيس الفرنسية وقتل فيه 3 أشخاص.
وكتب ساسولي في حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أشعر بصدمة وحزن عميقين لأخبار هجوم نيس المروع. نشعر بهذا الألم كلنا في أوروبا".
وأضاف:" واجبنا أن نقف معا متحدين ضد العنف ومن يسعون إلى التحريض على الكراهية ونشرها".
وكانت مدينة نيس، جنوب شرقي فرنسا، قد شهدت في وقت سابق الخميس، هجوما داميا راح ضحيته 3 أشخاص وأصيب عدد آخر.
ووقع الهجوم داخل كنيسة نوتردام، وذبح اثنين من الضحايا في صالة الكنيسة فيما تعرض الضحية الثالثة إلى الطعن مرات عدة قبل أن يلوذ بالفرار، مما ساهم في معرفة الشرطة الهجوم سريعا.
وأطلقت قوات الأمن الفرنسية النار على المهاجم داخل الكنيسة مما أدى إلى إصابته بجروح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ومنذ مقتل أستاذ التاريخ قرب باريس ذبحا على أيدي مهاجر شيشياني في وقت سابق من أكتوبر الجاري، تقول السلطات الفرنسية إنها تواجها خطاب كراهية متشدد من داخل فرانسا وخارجها، متهمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجه التحديد بتأجيج خطاب الكراهية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد هجوم نيس.. رسالة أوروبية ضد "الذين ينشرون الكراهية" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.