هجوم ثان في فرنسا.. والشرطة تقتل المنفذ

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الخميس، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص رجلا هدد المارة بسكين في مدينة جنوبي فرنسا، في ثاني هجوم من نوعه بالبلاد خلال ساعات.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية أن عناصر الأمن الفرنسي قتلوا الرجل في مدينة أفينيون بعدما هدد المارة في أحد شوارع المدينة بسكين كان يحمله.

وقالت الإذاعة إن الرجل المسلح بسكين كان يردد "الله أكبر".

وكانت مدينة نيس، جنوب شرقي فرنسا، قد شهدت في وقت سابق الخميس، هجوما داميا في كنيسة نوتردام، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، اثنان منهم ذبحا.