وأعربت الدكتورة رنا الحجة، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية عقدته اليوم عبر تقنية الفيديو، عن تخوفها من الزيادة فى الاصابات خلال فصل الشتاء والتى ظهرت نتيجة التخفيف من الاجراءات الوقائية ، مؤكدة ضرورة اتخاذ الأمور بجدية شديدة.
وأكدت أن المنظمة تطور حاليا استراتيجية مجددة ومحدثة تراعى فيها كل معايير انتشار المرض قائمة على أهمية الفحص وتقصى وتتبع المخالطين والنظافة المستمرة وتفادى التجمعات الكبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الصحة العالمية: مستعدون للموجة الثانية من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.