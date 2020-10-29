فيديو.. الصحة العالمية: مستعدون للموجة الثانية من فيروس كورونا

وأعربت الدكتورة رنا الحجة، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية عقدته اليوم عبر تقنية الفيديو، عن تخوفها من الزيادة فى الاصابات خلال فصل الشتاء والتى ظهرت نتيجة التخفيف من الاجراءات الوقائية ، مؤكدة ضرورة اتخاذ الأمور بجدية شديدة.

وأكدت أن المنظمة تطور حاليا استراتيجية مجددة ومحدثة تراعى فيها كل معايير انتشار المرض قائمة على أهمية الفحص وتقصى وتتبع المخالطين والنظافة المستمرة وتفادى التجمعات الكبيرة.