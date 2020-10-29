عاجل.. الشرطة الفرنسية تقتل شخصا حاول مهاجمة رجل بسكين جنوب البلاد

أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، بأن الشرطة الفرنسية قامت بتصفية شخص حاول مهاجمة شرطى بسكين فى مدينة أفينيون، جنوب فرنسا.



أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، بأن الشرطة الفرنسية قامت بتصفية شخص حاول مهاجمة شرطى بسكين فى مدينة أفينيون، جنوب فرنسا. وكانت الشرطة الفرنسية، أعلنت اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة آخرين فى هجوم بسكين فى محيط كنيسة نوتردام بمدينة نيس، مشيرة إلى أنها أوقفت المشتبه به.

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