المستشارة الألمانية: نعيش في وضع مأساوي بسبب فيروس كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم في توضيح لها بالبرلمان الألماني /البوندستاج/ حول القيود التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار وباء فيروس /كورونا/ في البلاد ، مضيفة " أننا نعيش في وضع مأساوي".

وأضافت المستشارة الألمانية ،في بيان حكومتها، أنه لا توجد وسيلة أخرى أكثر اعتدالًا من تطبيق قيود الاتصال المستمرة للوصول بعملية العدوى إلى مستوى يمكن التحكم فيه ، مؤكدة أن مسألة تقليص الاتصالات بين المواطنين إلى "الحد الأدنى ضروري للغاية" في الأسابيع المقبلة.