أحواض السفن الإسرائيلية وموانئ دبي تقدمان عرضا مشتركا في خصخصة ميناء حيفا

قالت شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها قدمت عرضًا مشتركًا مع موانئ دبي العالمية في عملية خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي.

وقعت الشركتان اتفاقًا للتعاون الحصري في عملية خصخصة الميناء؛ أحد ميناءين بحريين رئيسيين في إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاق السلام.

وفي سياق منفصل ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الإمارات وقعت اتفاقًا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجولان.

وقالت الصحيفة: إن تسويق هذا النبيذ المصنوع في مستوطنة "كتسرين" في الجولان، سيبدأ الأسبوع المقبل.

وتنفذ شركة E&A استيراد وتسويق النبيذ الذي يُصنع في المستوطنة في الجولان في الإمارات، وسيتم البدء بتسويقه في دبي بداية، الأسبوع المقبل، وفي لاحق في جميع أنحاء الإمارات.

وسيتم بيع هذا النبيذ في أماكن مغلقة، مثل حوانيت الخمور والفنادق والمطاعم التي يوجد فيها طلب على النبيذ.

واعتبر مدير عام مصنع النبيذ في مستوطنة "كتسرين"، أن الاتفاق مع دبي "تاريخي" وأن "هذا اختراق لسوق جديدة ذات قدرة مميزة".

وتنتشر صناعة النبيذ في المستوطنات الإسرائيلية في الجولان، ويحتكر هذه الصناعة المجلس الإقليمي للمستوطنات منذ العام 1984.