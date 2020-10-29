بعبع بايدن.. الخوف والجهل أقوى حلفاء ترامب في السباق إلى البيت الأبيض

ضواحي المدن ستتحول إلى خرائب والاقتصاد سيغرق في أسوأ دورة من الركود والشرطة ستختفي والكهرباء ستنقطع، هذه هي النسخة المروعة للحياة الأمريكية التي يرى الرئيس دونالد ترامب أنها ستكون النتيجة الوخيمة لتسليم البيت الأبيض إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي أحد أكثر خطاباته صراحة وهجومية ضد بايدن، قال ترامب نصًا "إنه سيدفنكم باللوائح وسيحل أقسام شرطتكم ويزيل حدود بلادنا ويصادر أسلحتكم ويقضي على الحرية الدينية ويدمر ضواحيكم".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يقول الخبراء إن غرس الخوف من الخصم عادة ما يكون العامل الأساسي المحفز وراء مثل هذا الخطاب، حيث يسعى المرشحون لمنح الناخبين سببًا لوضع علامة اختيار بجوار أسمائهم على ورقة الاقتراع.

ونقلت الوكالة عن أستاذ اللغويات بجامعة كاليفورنيا روبن لاكوف تعليقه على حملة ترامب لتخويف الناخبين من بايدن بالقول "إنه خوف خالص وخوف قائم على نوع معين من الجهل، ولا ينجح إلا إذا كان لدى مستمعيك هذا النوع الخاص من الجهل".

وأضافت الوكالة أن خطاب ترامب الانتخابي يدور كله على صناعة الخوف، ومن بين الملامح المستمرة منذ حملته الانتخابية عام 2016 التركيز على التخويف من خطر المهاجرين الأجانب، والآن يروج ترامب لكل سبب غير منطقي يبث الانطباع بالخوف من رئاسة بايدن.

بل لقد بلغ الأمر أن هاجم ترامب بايدن لأنه أعلن انه سيتبع نصائح العلماء فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، فترامب لا يفهم من نصائح العلماء سوى أنها توجيهات بفرض حالة الإغلاق التي تسبب خسائر اقتصادية موجعة، مع أن بايدن لم يذكر ولو مرة واحدة أنه سيفرض الإغلاق الكامل إذا ما ساءت الأمور.

وقالت مديرة مركز آننبرج للسياسة العامة بجامعة بنسلفانيا كاتلين هول جاميسون إن خطاب ترامب ينطلي على أولئك الذين لديهم استعداد مسبق لتصديق ما يقوله عن بايدن، ولكن أي شخص لا ينجرف مع العامة يرى بوضوح أن خطاب ترامب التخويفي ليس سوى دليل إفلاس.

ولا شك أن الديمقراطيين بدورهم يحقنون خطابهم الانتخابي بجرعة من التخويف والاتهامات غير المنطقية، ففي يوليو الماضي مثلًا قال بايدن إن ترامب هو أول "رئيس عنصري" في تاريخ الولايات المتحدة، متجاهلًا بذلك حقيقة تاريخية لا تقبل الجدل، وهي أن التاريخ الأمريكي شهد تولي رؤساء عنصريين كثر، بل إن بعضهم كان يملك عبيدًا.

وقالت جاميسون إن حملة الديمقراطيين للتخويف من ترامب تختلف عن تخويف الأخير من بايدن، فالديمقراطيين يستندون إلى وقائع حقيقية وأمثلة من سلوك ترامب المخالف للقواعد المؤسسية، مثل هجومه على وزارة العدل والصحافة، أو شكوكه التي لا أساس لها في التصويت بالبريد.

وأضافت جاميسون أن الذين يقيمون الحجة على ترامب يستشهدون بأدلة من خطاباته وأفعاله، في حين يفتقر ترامب إلى أدلة تعزز اتهاماته ضد بايدن أو خطابه التخويفي من الديمقراطيين.

ونقلت الوكالة عن أستاذة دراسات الاتصال الجماهيري بجامعة فاندربيلت فانيسا بيزلي إن كل المرشحين الرئاسيين عادة ما يركزون خلال فترات الحملات الانتخابية على جدلية "نحن مقابل هم" في محاولة لإبراز مزاياهم وعيوب المنافسين، وكل ذلك يتم في إطار المنافسة الانتخابية، فإذا ما فاز أي مرشح نحى جانبًا الخطاب الانتخابي وبدأ بالتصرف والحديث كرئيس للجميع، أما مشكلة ترامب فهي أنه لا يتخلص أبدًا من خطاب "نحن مقابل هم".