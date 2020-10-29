اعتداء بآلة حادة علي الحارس الأمني لسفارة فرنسا بالسعودية

أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودبة أنه تم القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وبدوره صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.