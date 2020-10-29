الكرملين بعد هجمات فرنسا: القتل خطأ وإهانة الأديان خطأ أيضا

علّق الكرملين، الخميس، على الهجمات التي شهدتها فرنسا، منددا بقتل الناس، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيداذ المشاعر الدينية خطأ أيضا.

وقال الكرملين في بيان إن" قتل الناس غير مقبول، لكن من الخطأ أيضا إيذاء المشاعر الدينية"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت مدينة نيس، جنوب شرقي فرنسا، قد شهدت في وقت سابق الخميس، هجوما داميا في كنيسة نوتردام، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، اثنان منهم ذبحا.

وبعيد ذلك، قتلت قوات الأمن قتلت بالرصاص رجلا هدد المارة بسكين في مدينة أفينيون جنوبي فرنسا.

وتأتي هذه التطورات في سياق استنفار أمني كبير في فرنسا، عقب قطع رأس أستاذ قرب باريس في وقت سابق من أكتوبر الجاري.