لحظة بلحظة.. حادث طعن فرنسا

يقدم دوت الخليج، متابعة حية لحظة بلحظة لحادث طعن فرنسا الذى وقع منذ قليل، وتسبب فى سقوط بعض القتلى والجرحى.



يقدم دوت الخليج، متابعة حية لحظة بلحظة لحادث طعن فرنسا الذى وقع منذ قليل، وتسبب فى سقوط بعض القتلى والجرحى. الساعة 10:55 مقتل شخص وإصابة آخرين فى حادث طعن بفرنسا الساعة 11:09 ارتفاع حصيلة هجوم نيس إلى قتيلين وعدة جرحى الساعة 11:16 اللقطات الأولى لحادث الطعن فى فرنسا الساعة 11:52 إصابة منفذ هجوم نيس ونقله للمستشفى الساعة 12:15 فرنسا تغلق دور العبادة وتمنع دخول المدنيين إلى محيط كنيسة نوتردام الساعة 12:35 رئيس البرلمان الأوروبى يدين هجوم نيس الساعة 12:56 الشرطة الفرنسية تقتل شخصا حاول مهاجمة رجل بسكين جنوب البلاد الساعة 01:51 المشتبه به فى هجوم فرنسا لا يحمل أوراقا ثبوتية الساعة 01:59 عاجل.. رئيس الوزراء الفرنسى يرفع مستوى التأهب الأمنى

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