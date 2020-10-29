إسرائيل تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا وتصادق على العودة للمدارس

قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشئون كورونا "كابينيت كورونا" في جلسته صباح اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين.

كما صادق المجلس على خطة العودة للمدارس حتى الصفوف الرابعة بالمرحلة الابتدائية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد.

وأفادت في بيانها اليومي، بأن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل، بلغ 312787 حتى الساعة 06:45 من صباح اليوم، بينهم 2494 وفيات.

وأشارت إلى أنه من مجمل الإصابات التي وصفت حالتهم خطيرة بلغوا 464 حالة وهناك 199 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و298376 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 11914".

وسجلت اسرائيل 688 إصابة خلال 24 ساعة من اصل 36494 فحصا والنسبة الإيجابية تبلغ 2.1 % .