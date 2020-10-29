وأكدت أنها تدين بشدة "هذا الاعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية"، مؤكدة دعمها التام للضحية.
كما أعربت عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث وضمان آمن للمنشآت والجالية الفرنسية في السعودية، داعية مواطنيها في المملكة الى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودبة انه تم القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.
وبدوره صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.
وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.