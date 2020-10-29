الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن الإضرار بالعلاقات الثنائية

حثت الصين اليوم الخميس وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على الوقف الفوري للتصريحات والإجراءات التي تضر بمصالح الصين والعلاقات الصينية الأمريكية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان بومبيو تصنيف الولايات المتحدة للفرع الأمريكي للجمعية الوطنية الصينية للتوحيد السلمي كبعثة أجنبية، والانسحاب من اتفاق لتعزيز التعاون على المستوى المحلي بين البلدين.
وقال المتحدث إن مثل هذه الخطوة هي "مناورة سياسية"، وتتعارض مع تطلعات الشعبين الصيني والأمريكي نحو تدعيم التبادلات الثنائية، موضحا أن الجمعية الوطنية الصينية تستهدف تعميق التفاهم والتعاون الدوليين.
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