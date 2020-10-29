سفارة الكويت بباريس تناشد رعاياها الالتزام بالإجراءات الفرنسية لمواجهة كورونا

ناشدت سفارة الكويت لدى باريس، اليوم الخميس، رعاياها المتواجدين على الأراضي الفرنسية الالتزام التام بالإجراءات الجديدة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوهت السفارة الكويتية في بيانها، إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن تقييد التنقل والالتزام بالحجر المنزلي على جميع الأراضي الفرنسية اعتبارا من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي.

وذكرت السفارة أنه لا يسمح بمغادرة السكن إلا للحاجات الضرورية والتي حددت بالذهاب للعمل أو للدراسة أو للتزود بالمواد الغذائية أو الصيدلية أو زيارة الطبيب.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات غير الأساسية والمطاعم.

وجددت السفارة مناشدتها جميع مواطنيها الالتزام بعدم مغادرة المساكن والاتصال بها في حال الطوارئ على الرقمين التاليين:

0033147235425

0033670673834

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أمس، الأربعاء، إجراءات جديدة بهدف مواجهة تسارع تفشي فيروس (كورونا) بها فرض الحظر العام ابتداء من يوم غد، الجمعة، وحتى الأول من شهر ديسمبر المقبل.