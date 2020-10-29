عداد كورونا.. الكويت تسجل 760 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن شفاء 552 حالة من مرض «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن إلى 115475.

كما ذكرت الوزارة الكويتية في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 760 اصابة جديدة بالفيروس المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الأن 124666 إصابة .

وسجلت الصحة الكويتية 4 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 767 حالة وفاة

وكانت مصادر حكومية كويتية، قد أعلنت عن وصول لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت مطلع العام المقبل، موضحة أن الدفعة الأولى من اللقاح، والتي ستبلغ نحو مليون جرعة، ستخصص للمواطنين، والعاملين في المجال الصحي والخطوط الأمامية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتلوها الشرائح الأخرى.

وأوضحت المصادر – في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية أن اللقاح سيكون من 3 شركات لها تجارب ناجحة وآمنة، وهي شركة أمريكية، وشركة أمريكية - ألمانية، وأخرى بريطانية - هولندية، مشيرة إلى أنه تم إنجاز الاتفاق مع الشركات الثلاث، لتكون الكويت من الدول الأولى بعد اعتماد استيراد اللقاح.