للاحتفال بالمولد النبوي.. إسرائيل تمنع رئيس بلدية الخليل والفلسطينيين من دخول الحرم الإبراهيمي

منعت إسرائيل رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة، من الوصول للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وذكرت البلدية أن رئيس البلدية تمكن من الدخول للحرم للمشاركة في الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

ومنعت إسرائيل العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، وهي تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكنها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.