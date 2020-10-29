منعت إسرائيل رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة، من الوصول للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وذكرت البلدية أن رئيس البلدية تمكن من الدخول للحرم للمشاركة في الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
ومنعت إسرائيل العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، وهي تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكنها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للاحتفال بالمولد النبوي.. إسرائيل تمنع رئيس بلدية الخليل والفلسطينيين من دخول الحرم الإبراهيمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.