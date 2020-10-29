أخبار اليمن : بدء فعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي

بدء فعاليات الاحتفاء بالمولد النبويبدأت بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الفعاليات الاحتفائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف (12 ربيع الاول) على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وبالتزامن تشهد ساحات عدد من محافظات الجمهورية إحتفالات مماثلة بحضور ومشاركة جماهير غفيرة.

وياتي إحتفال الجماهير اليمنية بالمولد النبوي في وقت يتعرض فيه نبي الاسلام الى إساءات متعمدة من قبل بعض الدول والإعلاميين.

وكان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه دعا الليلة الماضية قيادات وقواعد المؤتمر واحزاب التحالف في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية إلى المشاركة الفاعلة في المهرجانات التي ستقام للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخص المهرجان الذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء .

