أسرة السياسي السوداني الصادق المهدي تعلن إصابته بـ فيروس كورونا

أعلنت أسرة السياسي السوداني البارز الصادق المهدي في بيان اليوم الخميس، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد ويتلقى العلاج.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال البيان "تعرض الحبيب الإمام لشعور بالإعياء، وأجرى له مساء أمس فحص كوفيد-19، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية، وبحمد الله فإنه الآن يتلقى العلاجات".
والمهدي هو رئيس حزب الأمة وهو آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان 13765 حالة وبلغ إجمالي الوفيات 837 بحسب البيانات الرسمية.
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