إسرائيل تواصل حملتها العسكرية ضد الضفة | تفاصيل

نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقال طالت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، في الوقت الذي استمرت فيه أيضًا الهجمات الاستيطانية بوتيرتها المُرتفعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ثلاثة شبان خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة، وقال منتصر سمور مدير نادي الأسير في المدينة، إن تلك القوات اعتقلت، الشبان: محمد زياد السعدي، وأحمد حسام أبو طبيخ، وعبد الله برهان عبد الحليم، وذلك عقب دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وطالت كذلك الاعتقالات أربعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة، حيث ذكرت مصادر من المدينة إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد الخطيب، من بيت لحم، وهو شقيق الشهيد داود الذي استشهد قبل فترة في سجون الاحتلال، وذلك للضغط على شقيه مؤيد كي يسلم نفسه للمخابرات الإسرائيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أنور أحمد الفقيه (40 عاما)، وخليل قاسم الشيخ (42 عاما)، من قرية مراح رباح، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا طارق موسى عبيات (38 عاما)، من منطقة وادي أبو فريحه في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته وتعمد تخريب محتوياته وترويع سكانه.

وأطلقت قوات الاحتلال منطاد مراقبة فوق منطقة ام ركبة وبرك سليمان جنوب بلدة الخضر، لمراقبة تحركات المواطنين.