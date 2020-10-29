وزير الدفاع الأمريكي يصل تل أبيب ويبحث ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك آسبر، وصل إسرائيل في زيارة وصفت بالمهمة.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن آسبر سيبحث مسألة ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وسيلتقي آسبر، نظيره الإسرائيلي بيني غانتس وكبار المسؤولين في وزارة الجيش، كما أنه قد يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته قناة "كان".
في سياق متصل، من المتوقع أيضًا أن يصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تل أبيب، في أول زيارة له منذ توليه منصبه، للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل ستحاول إقناع إيطاليا بإدراج الذراع السياسي لحزب الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
إلى جانب أن المحادثات، ستتمحور حول مسائل الغاز والوضع في لبنان.
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