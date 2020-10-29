أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن إدانته واستنكاره الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم داخل كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.
وقال "الحريري"، في تصريح له اليوم ، إن الإرهاب لا دين له، وجميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للإسلام ولا لنبي المحبة في ذكرى مولده الكريم بأي صلة دينية وأخلاقية وإنسانية.
كما أدان الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، الهجوم الإرهابي بمدينة نيس، واصفا إياها بـ "الجريمة المقيتة".. مشيرا إلى أن العملية الإرهابية أبعد ما تكون عن كل قيم ومبادئ الدين والإنسانية.
ودعا الحزب ، في بيان له ، إلى ضرورة التصدي لموجات الكراهية والحقد، مؤكدا أنه قد آن الأوان لمنع هذا المرض العنفي المتفشي من الفتك بالمجتمعات أسوة بالوباء الذي ينهش صحتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحريري يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة نوتردام في فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.