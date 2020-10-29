لترسيم الحدود البحرية.. إسرائيل ولبنان يتفقان على الاجتماع مجددا الشهر المقبل

اتفقت إسرائيل ولبنان على العودة للاجتماع الشهر المقبل لبحث ترسيم الحدود المائية بين البلدين بعد عقد جلسة من المباحثات اليوم.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان اختتمت البعثة الإسرائيلية للمباحثات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان جولة المحادثات الثانية مع البعثة اللبنانية التي عقدت في قاعدة اليونفيل في الناقورة.
وأضافت حضر الجولة الوسيط الأمريكي جون دروشر.
وتابعت تم الاتفاق على عقد جولة محادثات أخرى خلال الشهر القادم.
وكانت إسرائيل ولبنان اتفقتا على بدء محادثات بوساطة أمريكية وأممية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
واجتمع الفريقان في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يعودا للاجتماع أمس واليوم.
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