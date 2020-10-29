أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تبادل جثث قتلى معارك قره باغ

أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أنها سلَّمت أرمينيا 30 جثة لضباط وجنود تابعين للقوات المسلحة الأرمينية بالإضافة إلى اثنين من كبار السن من مواطني أرمينيا الذين سقطوا في المعارك التي دارت بين الجانبين في إقليم قره باغ المتنازع عليه، وذلك بعد أن تم الاتفاق على تبادل جثث القتلى بوساطة روسية.

وقال مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف ،في مؤتمر صحفي،: "تم تسليم حوالي 30 جثة من الجيش وضباط القوات المسلحة الأرمينية المتبقين في ساحة المعركة إلى الجانب الأرميني بالإضافة إلى اثنين من كبار السن من مواطني أرمينيا"، مضيفًا أن عملية التسليم تمت اليوم في منطقة قره باغ - توفوز، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشار حاجييف إلى أن الجانب الأرمني لم يبد في البداية رغبة في قبول الجثث وقال: "نقدر بشدة جهود وزارة الدفاع الروسية والوزير سيرجي شويجو شخصيا.. ووافق الجانب الأرميني على قبول جثث القتلى ودعم مبادرة روسيا الاتحادية لفتح ممر إنساني".

من جانبها، صرحت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان اليوم أن الجانب الأرميني مستعد لتسليم جثث الجنود الأذربيجانيين في قره باغ إلى أذربيجان.

وكتبت ستيبانيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن الجانب الأرميني، من خلال التزامه بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الهدنة الإنسانية، يعرب مرة أخرى عن استعداده لنقل جثث الجنود الأذربيجانيين الموجودين في إقليم أرتساخ إلى أذربيجان، وكذلك تبادل المعلومات بشأن تبادل المزيد من السجناء".

وكانت الاشتباكات العسكرية قد تجددت في 27 سبتمبر الماضي على خط التماس بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم ناجورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وخلفت الاشتباكات مئات القتلى والجرحى من الجانبين وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.