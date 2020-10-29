انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| بيان السفارة الفرنسية بعد حادث الطعن بقنصليتها في جدة بالسعودية وتطالب رعاياها بالحذر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت السفارة الفرنسية بالمملكة العربية السعودية بياناً منذ قليل حذرت فيه رعايها وطالبتهم بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، وأكدت سفارة فرنسا على أن قنصليتها بجدة تعرضت إلى حادث طعن بالسكين واستهدف أحد حراس السفارة، وهو موظف في شركة أمن خاصة.

بيان السفارة الفرنسية بعد حادث الطعن بقنصليتها في جدة بالسعودية

وأدانت سفارة فرنسا الحادث واصفةً إياه بالإعتداء الأثيم الذي استهدف منشأة دبلوماسية، وأعربت عن ثقتها بالسلطات السعودية على كشف جميع ملابسات الحادث، وضمان أمن المنشآت الفرنسية وكذلك جاليتها المتواجدة على أراضي المملكة.

ورداً على بيان السفارة الفرنسية، أكدت شرطة مكة أنه تم القبض على منفذ حادث الطعن، مؤكدةً أنه شاب في العقد الرابع من عمره، وأشارت السعودية إلى أن الإصابات التي لحقت بحارس الأمن في القنصلية الفرنسية بجده هي إصابات طفيفة.

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كما أكد متحدث شرطة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي على أن القوة الخاصة بالأمن الدبلوماسي تجري الآن تحقيقات من منفذ الحادث والذي تم القبض عليه، وأشارت إلى أن المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدي.