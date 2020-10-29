توقيف أفغاني يحمل سكيناً في مدينة ليون الفرنسية

أوقفت الشرطة الفرنسية، الخميس، شخصا يحمل سكينا في مدينة ليون، بعد فترة قصيرة من الهجوم، الذي وقع صباحا في نيس.
وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن رجلا كان يحمل سكينا جرى إيقافه صباح اليوم في مركز مدينة ليون، وبالتحديد في منطقة "رون".
وقالت مصادر أمنية في ليون إن الموقوف من جنسية أفغانية.
وتمت عملية الاعتقال بعدما لمحت عناصر أمنية الشخص في محطة ترام وبيده سلاح أبيض طوله نحو 30 سنتيمترا.
وقد أحيل المعتقل على الحراسة النظرية، في انتظار بدء التحقيقات معه.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان لحادث الاعتقال علاقة بهجوم نيس.
ووقعت صباح الخميس حادثة طعن في نيس، وصفها رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي. وقتل 3 أشخاص من بينهم امرأة قتلت نحرا، وجرح آخرون على يد شخص يحمل سكينا تم اعتقاله.
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