عمره 25 عاما.. تفاصيل جديدة بخصوص منفذ حادث الطعن فى فرنسا

وقال موقع "أوروبا 1" إن المهاجم يدعى إبراهيم، ويبلغ من العمر 25 عاما، وكان يتحدث باللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة الفرنسية لم يعثروا بحوزته على شيء، لا بطاقة هوية ولا هاتف محمول ولا أى وثائق أخرى.

وأضاف الموقع الفرنسى أن الشرطة الفنية بصدد البحث للتأكد من هويته.

وكانت الشرطة الفرنسية، أعلنت اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين فى هجوم بسكين فى محيط كنيسة نوتردام بمدينة نيس، مشيرة إلى أنها أوقفت المشتبه به.