البرلمان العربي يعلن عن مبادرة لتجاوز آثار فيروس كورونا

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن البرلمان أمام تحدي كبير في ظل الظروف التي يمر بها العالم في ضوء تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح "العسومي"، أثناء كلمته اليوم من مقر جامعة الدول العربية خلال افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان مقبل على عمل جاد يسهم من خلاله تجاوز آثار جائحة كورونا في الوطن العربي في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

ودعا "العسومي"، إلى مبادرة لمؤسسات العمل العربي المشترك للعودة إلى الحياة الطبيعية للبدء في مرحلة تجاوز آثار المرحلة الصعبة لفيروس كورونا وتداعياتها على المنطقة.

جاء ذلك في كلمة عادل بن عبد الرحمن العسومي، التي ألقاها في افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مهنئا أعضاء البرلمان العربي بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الجديد معلنا عن بداية مرحلةٍ جديدةٍ للبرلمان العربي، تنطلق مما أنجزوه معًا من تجربةٍ برلمانية تترسخ يومًا بعد يوم، أسس فيها لدورٍ فاعلٍ للبرلمان العربي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، ومتطلعًا لأن تتسع نشاطاتهم ويتطور أداؤهم لكتابة صفحةً جديدةً تثري مسيرة البرلمان العربي، وصولًا لتحقيق طموحات المواطن العربي في مختلف المجالات معبرين عن صوته الرامي إلى الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.