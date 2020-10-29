رغم أزمة كورونا والإغلاق.. الاقتصاد الأمريكي يحقق نموا مذهلا

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حقق نموًا بمعدل سنوي مذهل بلغ 33.1٪ خلال الربع الثالث من العام الحالي، من يوليو إلى سبتمبر - وهو أكبر مكسب ربع سنوي على الإطلاق - منتعشًا بعد هبوط مؤلم في الربيع الماضي، عندما أدى انتشار فيروس كورونا إلى إغلاق الشركات وتعطل عشرات الملايين عن العمل.

وأضافت الوكالة أنه مع ذلك، لا يزال التعافي من أكبر ركود اقتصادي تشهده الولايات المتحدة منذ الثلاثينيات لا يزال بعيدًا.

وأظهرت تقديرات وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن حجم الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الحالي وصل إلى ثلثي مثيله قبل فرض إجراءات الإغلاق.

وحذرت الوكالة من أن الاقتصاد الأمريكي يضعف الآن مرة أخرى ويواجه تهديدات متجددة، في مقدمتها عودة معدل الإصابات بفيروس كورونا للارتفاع وتراجع التوظيف ونفاد الحوافز الحكومية، ومع عدم وجود المزيد من المساعدات الفيدرالية في الأفق هذا العام، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو للربع الرابع من العام الحالي على أساس سنوي من 6% إلى 3%.

وعلى الرغم من أن معدل البطالة الذي يبلغ حاليًا 7.9٪ يعد تراجعًا كبيرًا عن نسبة 14.7٪ التي بلغها في بداية الركود الوبائي، إلا أنه لا يزال يشكل ارتفاعًا تاريخيًا بالمقارنة بمعدل البطالة قبل ظهور الوباء.

ولا يزال الاقتصاد الأمريكي يفتقر إلى ما يقرب من 10.7 مليون فرصة عمل لاستعادة جميع الوظائف التي فقدت بسبب الوباء البالغ عددها 22 مليون وظيفة.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضة أمس الأربعاء مع تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدل يبعث على القلق في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يبدد الآمال في تعاف سريع للاقتصاد العالمي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 361.05 نقطة بما يعادل 1.31 بالمئة إلى 27102.14 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 61.54 نقطة أو 1.81 بالمئة ليسجل 3329.14 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 200.45 نقطة أو 1.75 بالمئة إلى 11230.90 نقطة.