البطاریة الثانیة من القبة الحدیدیة.. هذه هدیة إسرائيل لوزیر الدفاع الأمريكي

كشفت القناة 12 العبریة، اليوم، الخمیس، عن هدیة قامت إسرائیل بتجهیزها لوزیر الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي وصل تل أبیب الیوم.
وأوضحت القناة العبریة، أن إسرائیل قامت بتجهیز البطاریة الثانیة من منظومة القبة الحدیدیة، مشیرة إلى أنها أصبحت جاھزة للشحن إلى الولایات المتحدة.
وكانت وزارة الجیش الإسرائیلي، قد قامت منذ قرابة شهر، بتسلیم بطاریة قبة حدیدیة من أصل بطاریتین طورتها "رافائیل" خصیصا للجیش الأمریكي.
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