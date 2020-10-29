ماكرون يتفقد موقع هجوم نيس

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى نيس لتفقد موقع الهجوم خارج الكنيسة.

ونشرت وسائل إعلام عبر "تويتر" فيديو لحديث ماكرون مع الشرطة في نيس.

من المتوقع وصول الرئيس الفرنسي إلى كنيسة نوتردام في نيس.

وسيرافقه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ووزير العدل إريك دوبون موريتي، ورئيس مكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار، وكذلك رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا المونسنيور دي مولان بوفورت.

وكان شخصًا مجهولاً قد هاجم أشخاصًا في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمكن من قتل 3 أشخاص ويذكر أن هناك عددًا من الإصابات أيضًا.

وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن المهاجم قطع رأس امرأة.