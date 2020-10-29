السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الخارج بدءا من الأحد المقبل

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن البدء في استقبال المعتمرين من خارج البلاد، بدءا من يوم الأحد المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، إن المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة، هي التي يتطلع لها العالم الإسلامي، لأنه سيتم خلالها السماح بقدوم المعتمرين من الخارج.
وأضاف المتحدث في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، أن المرحلة الثالثة ستنطلق يوم الأحد، وستشمل 20 ألف معتمر يوميا، و60 ألف مصل، و15 ألف زائر للمسجد النبوي في المدينة المنورة، من داخل المملكة وخارجها.
وبعد أشهر من إغلاق الحرم المكي بسبب جائحة كورونا، سمحت السعودية مؤخرا بعودة المعتمرين والمصلين على مراحل، إذ شملت المرحلة الأولى 6 آلاف معتمر، وزاد العدد في الثانية إلى 15 ألف معتمر يوميا.
وأوضح أن المملكة ستستقبل المعتمرين من عدد من الدول بناء على نسبة انتشار جائحة كورونا فيها، وقدرة الدولة التي سيأتي منها المعتمرين على التعافي من المرض، مشيرا إلى أن قائمة بهذه الدول ستصدر من وزارة الصحة السعودية.
وأشار إلى أن المملكة تقسم دول العالم إلى أربع مستويات من حيث انتشار الجائحة، إذ سيخضع المعتمرين القادمين من الدول في المستوى الأول والثاني والثالث إلى إجراءات معينة، في حين لن يسمح للدول في المستوى الرابع التي يتفشى فيها الوباء بشكل واسع من العمرة في الوقت الراهن.
وأكد المتحدث أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل شيه يومي لضمان الفرصة للمعتمرين من غالبية دول العالم، مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على سلامتهم وسلامة أهاليهم عند العودة.
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