ماكرون من مدينة نيس : رفع مستوى التأهب .. واجتماع غدا لمجلس الدفاع الأعلى

وأوضح ماكرون، فى كلمة له من مدينة نيس، التى شهدت حادث طعن صباح اليوم الخميس، أنه سيتم رفع مستوى التأهب، وتشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس ودور العبادة، ونشر وحدات إضافية من الجيش الفرنسى.
ووجه ماكرون حديثه لمواطنى بلده قائلا "أوجه اليوم رسالة وحدة للفرنسيين بكافة أطيافهم.. علينا كفرنسيين بغض النظر عن دياناتنا الاتحاد.. لن نوفر جهدا فى حماية الفرنسيين".
وتابع ماكرون "إنها المرة الثالثة التى يضرب فيها الإرهاب مدينة نيس"، مشددا على أن الأمة الفرنسية تقف إلى جانب ذوى الضحايا.
وقتل 3 أشخاص من بينهم اثنين قتلا نحرا، وجرح آخرون على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، صباح اليوم الخميس، بحسب مصدر حكومى، بالقرب من كنيسة نوتردام فى مدينة نيس الفرنسية، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق فى الهجوم.
وأوضح مصدر فى الشرطة الفرنسية لوكالة "فرانس برس" أن شخصين هما رجل وامرأة قتلا فى كنيسة نوتردام بينما توفى ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة فى حانة قريبة كان قد لجأ اليها.
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