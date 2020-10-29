الخارجية الروسية: قلقون بشأن استمرار الأعمال العدائية في ناجورني قره باغ

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/ عن قلق بلادها البالغ إزاء استمرار الأعمال العدائية في منطقة قره باغ (ناجورنو كاراباخ) وتورط مرتزقة في القتال. وقالت زاخاروفا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العدائية الجارية. وأسفر تدخل المرتزقة الأجانب في الاشتباكات عن تأجيج الموقف أكثر". وأفادت المتحدثة بأن هذه الأعمال العدائية تمثل عبئًا على اقتصادات الأطراف المتنازعة. كانت الاشتباكات العسكرية قد تجددت في 27 سبتمبرالماضي على خط التماس بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وخلفت الاشتباكات مئات القتلى والجرحى من الجانبين وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

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