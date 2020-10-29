الاتحاد الوطني الإماراتي: برقية ملك البحرين تؤكد أهمية البرلمان العربي للمنطقة

قالت الإماراتية شذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي عضو المجلس الوطنى الاتحادي، إن البرقية التى بعث بها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة للرئيس البرلمان الجديد تؤكد حرصه واهتمامه بذلك الكيان العربي الكبير وأهميته فى المنطقة . وأوضحت "النقبي"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن منح الفرصة للشباب وتمكينهم وضخ دماء جديدة جديدة بالبرلمان يثري منظومة العمل المشتركة بالأفكار الجديدة وبفضل توجيهات وتشجيع القادة والحكام والمسؤولين السابقين أيضًا يتم الدفع لعمل أفضل. ولفتت " نائب رئيس الشؤون التشريعية بالبرلمان العربي"، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عطاءا أكبر يخدم المنطقة، لافتة إلى أن هناك مجموعة من التشريعات تم مناقشتها من قبل أعضاء البرلمان وعرضها على اللجان المختصة .

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