قفزة عددية.. أفريقيا تسجل ١.٧ مليون إصابة بـ فيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,748,335 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 42,151 حالة وفاة وتعافى 1,430,558 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور عبدالناصر أبو بكر، قال إن مصر لديها القدرة على إنتاج لقاحات « فيروس كورونا المستجد» ومنظمة الصحة العالمية تعمل مع مصر وتساعدها في تلك المهمة.

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وأضاف أبو بكر أن :«ما يهمنا في المنظمة هو توفير لقاحات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وعليه نعمل ذلك في مصر وكافة الدول في إقليم شرق المتوسط وهو ما نعمل عليه من خلال مرفق كوفاكس».

وأوضح أن هناك 42 لقاحا وصلت لمرحلة التجارب السريرية، بينها 10 لقاحات في مرحلة النهائية من التجارب؛ للتأكد من المأمونية والفعالية، ومن المتوقع أن تتوافر اللقاحات في نهاية هذا العام.

ومن جانبها قالت مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د.رنا الحجة، إنه في بداية العام الجديد ستوجد كميات محددة من لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر أولوية وتشمل كبار السن والفئات الأكثر خطورة والفرق الطبية.

