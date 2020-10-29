مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم في نيس الفرنسية

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حادث الطعن الإرهابي الذي وقع داخل كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأعرب الحجرف عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللشعب الفرنسي، مؤكدا تعارض الحادث والاعتداء مع ما تقضي به تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بشأن حرمة دور العبادة وعصمة دماء المدنيين.

كما أدان الأمين العام الاعتداء على قنصلية جمهورية فرنسا في مدينة جدة وأسفر عن إصابة حارس أمن القنصلية، مشيدًا بيقظة قوى الأمن في المملكة العربية السعودية واحتجازها للمتهم في الاعتداء.

وأكد الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.