7000 جندي واجتماع لمجلس الدفاع .. ماكرون: فرنسا تعرضت لهجوم من إرهابي إسلامي

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مضاعفة عدد الجنود المنتشرين لحماية البلاد من الهجمات إلى سبعة آلاف بعد مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة نيس.
وأعلن ماكرون زيادة القوات من حوالي 3000 إلى 7000 بعد ساعات من الهجوم الذي وقع في مدينة نيس وأسفر عن مقتل سيدتين ورجل في كاتدرائية نوتردام.
وأشار ماكرون في كلمته من مدينة نيس اليوم بعد الهجوم، إلى أن بلاده تعرضت لهجوم من إرهابي إسلامي.
وأكد أن هجوم نيس يستهدف قيم ومبادئ الجمهورية، لافتا إلى أنها المرة الثالثة التي يضرب فيها الإرهاب هذه المدينة.
وأضاف ماكرون، أن الأمة الفرنسية تقف إلى جانب ذوي الضحايا، مشيرا إلى أنه قرر رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية.
كما قرر تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس ودور العبادة، موضحا أن هناك اجتماعا غدا لمجلس الدفاع الأعلى الفرنسي وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة.
وأشار: "لن نوفر جهدا في حماية الفرنسيين"، داعيا المواطنين بغض النظر عن دياناتهم إلى الاتحاد.
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