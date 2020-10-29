3443 حالة.. قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا اليومية بـ الأردن

شهدت المملكة الأردنية، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية في الأردن، تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة غير مسبوقة.

كما سجلت السلطات الصحية 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 65385 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 740 حالة.

وارتفع عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 176 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا إلى 1260 حالة.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت اليوم عن فتح بعض المعابر البرية والجسور لاستقبال المسافرين، برغم زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.