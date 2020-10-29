الشرطة الفرنسية تحبط اشتباكات بين ممثلي الشتات الأتراك والأرمن

أفادت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية اليوم الخميس نقلا عن مصادر أن الشرطة الفرنسية أحبطت اشتباكات بين ممثلي الشتات الأتراك والأرمن في بلدية ديسينس شاربيو بمنطقة ليون الحضرية.
وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، تم إرسال حوالي مائة ضابط شرطة إلى المنطقة بعد أن توجهت عشرات السيارات التي تقل أتراكًا إلى ديسينس شاربيو، التي يقطنها الأرمن المحليون في الشتات.
وقام مسؤولو إنفاذ القانون بفحص 19 سيارة وفرضوا غرامة على 65 شخصًا لمخالفتهم إجراءات الحجر الصحي لـ كوفيد 19، تمت استعادة النظام في البلدية
واشتبك ممثلو الطائفتين طوال يوم الأربعاء في مقاطعة إيسير بشرق فرنسا خلال مظاهرة نظمها الشتات الأرميني لدعم جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة من جانب واحد.
وقام المشاركون بإغلاق حركة المرور على الطريق السريع A7 للمطالبة بالاعتراف باستقلال الجمهورية الانفصالية.
وبدأت الاشتباكات عندما وصل الأتراك إلى مكان التظاهرة. واصيب اربعة اشخاص خلال المواجهة.
وتأتي الاشتباكات وسط تصعيد جديد في نزاع ناجورني كاراباخ الذي طال أمده.
وفي أواخر سبتمبر، اتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض ببدء العمل العسكري.
وأدان المجتمع الدولي بشدة هذا التصعيد ودعا الأطراف إلى تسوية الخلافات عبر الحوار، غير أن تركيا تعهدت بتقديم دعمها الكامل لأذربيجان.
ومنذ اندلاع الأعمال العدائية في الشهر الماضي، نظمت المجتمعات الأرمينية في جميع أنحاء العالم مظاهرات سلمية تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بناجورني كاراباخ كدولة مستقلة من أجل استعادة السلام في المنطقة.
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