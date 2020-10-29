عبيدات : 20 % من اصابات كورونا بالاردن للفئة العمرية 5ـ19

دوت الخليج - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن كبار السن هم الأكثر تضرّراً بإصابات فيروس كورونا، وأغلب الوفيات من هذه الفئة لكن لا توجد فئة عمرية محصنة من وباء كورونا.

وأضاف الدكتور عبيدات خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء أن أجهزة التنفس الصناعي يفوق عددها الأسرة المخصصة لعلاج كورونا، والعمل جار خلال الأيام المقبلة على معالجة مشكلة الاكتظاظ في مستشفى البشير.

وبين أن الوزارة تقوم بكل ما يمكن لزيادة قدرات المؤسسات الصحيّة ومتابعة التطوّرات المتعلّقة بالمطاعيم من خلال استئجار مستشفيات خاصة لعلاج كورونا، وأن استئجار المستشفى سيكون بالكامل وتخصيص جميع الأسرة لعلاج كورونا. وحول مطاعيم علاج كورونا، اكد الوزير أن الحكومة ستعمل على تأمين العلاج فور توافره للمواطنين، وسيكون بمقدورهم الاستفادة من المطعوم ضمن معايير معينة ولفئات محددة.

وأوضح الوزير أن 20 بالمئة من الإصابات بين الفئات العمريّة من 5 إلى 19 عاماً، و13 بالمئة من الفئة العمرية 19 إلى 24 عاما، واقل من 5ر2 للفئات العمرية اقل من 5 سنوات.

وحول الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، أوضح الدكتور عبيدات أنه ما زال عدد الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات المعتمدة قادرا على استيعاب أعداد الإصابات، وأن الوصول للمخالطين في كافة أماكن المملكة بما فيها مخيمات اللجوء ومعاملتهم معاملة المواطنين. واشار إلى أن حوالي 95 بالمئة من نتائج الفحوص تبلغ عبر رسائل نصية في يوم الفحص نفسه، وأن الوزارة في المراحل الأخيرة من اتفاقية مع أحد المستشفيات لزيادة عدد الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين إلى الالتزام بسبل الوقاية وعدم إقامة التجمعات، وغسل اليدين وارتداء الكمامة للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره.