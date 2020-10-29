27 ألف حالة جديدة .. ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا فى إيطاليا

وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26831، ليصل إلى مستوى 616595 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا فى البلاد، وتأتى بعد أن بلغ هذا العدد يوم 27 أكتوبر 21994 حالة، وفى 28 أكتوبر 24991.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 38122 حالة.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلى فى مناطقهم، مع إغلاق المسرحيات وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.