البابا فرانسيس يعزى كاثوليك نيس الفرنسية

وكتب البابا فرنسيس عبر صفحته فى موقع "تويتر": "أنا مع المجتمع الكاثوليكى فى نيس، حيث خلف هجوم الصباح الموت.. أدعو الله للضحايا وعائلاتهم وللشعب الفرنسى أن يتمكنوا من الرد على الشر بالخير".

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، صباح اليوم الخميس، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة فى مدينة نيس الفرنسية.