البابا فرانسيس يعرب عن تعازيه لكاثوليك نيس الفرنسية

أعرب البابا فرانسيس عن تعازيه إلى كاثوليك نيس وقال إنه كان يصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم.
وكتب البابا فرنسيس عبر صفحته في موقع "تويتر": "أنا مع المجتمع الكاثوليكي في نيس، حيث خلف هجوم الصباح الموت ... أدعو الله للضحايا وعائلاتهم وللشعب الفرنسي أن يتمكنوا من الرد على الشر بالخير".
وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، صباح اليوم الخميس، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.
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