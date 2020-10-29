بعد هجوم نيس.. بابا الفاتيكان لـ الفرنسيين: ردوا على الشر بالخير

أعرب البابا فرانسيس عن تعازيه إلى كاثوليك مدينة نيس الفرنسية، بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين.

وقال البابا فرنسيس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا مع المجتمع الكاثوليكي في نيس، حزين بسبب الهجوم الذي خلف الموت في مكان للصلاة.. أدعو الله للضحايا وعائلاتهم وللشعب الفرنسي أن يتمكنوا من الرد على الشر بالخير".

وكان إرهابي شن هجوما بالسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، سيدتين ورجل، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية إيقافه واعتقاله بعد تنفيذه الهجوم، إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتي نيس وكان، في أعقاب الهجوم، حيث أرجحت السلطات الفرنسية فرضية الإرهاب بهجوم نيس.

وبدوره، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، برد صارم من حكومة باريس على الهجوم الذي شهدته مدينة نيس اليوم الخميس.

وأكد كاستيكس، خلال كلمته أن السلطات رفعت مستوى التأهب الأمني من تهديدات إرهابية في عموم البلاد.

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تستسلم ولن ترضخ أبدا، في كلمة له من مدينة نيس.

وقرر ماكرون رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية، ونشر وحدات إضافية من الجيش لحماية المواطنين.

كما أعلن تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس ودور العبادة، موضحا أن هناك اجتماعا غدا لمجلس الدفاع الأعلى الفرنسي وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة.